De Italiaanse premier Mario Draghi heeft zoals verwacht opnieuw zijn ontslag ingediend, nadat het hem niet was gelukt om de eenheid onder de coalitiepartijen te herstellen. President Sergio Mattarella heeft het ontslag aanvaard en hem gevraagd de regering demissionair te blijven leiden. In de verklaring van het staatshoofd staat niets over ontbinding van het parlement of vervroegde verkiezingen.