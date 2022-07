Rentebesluit ECB en resultaten Besi centraal op Beursplein 5

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag vooral uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De rente in het eurogebied zal naar verwachting voor het eerst sinds 2011 worden verhoogd. De grote vraag is met hoeveel de rente zal worden opgeschroefd. Blijft de ECB bij de eerder aangekondigde rentestap van 0,25 procentpunt of wordt toch gekozen voor een stevigere verhoging met 0,5 procentpunt om de hoge inflatie te bestrijden.