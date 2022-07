Crisis. Er gaat geen dag voorbij of het nieuws confronteert ons met een crisis. Zo leidde de toeslagenaffaire tot een vertrouwenscrisis in de politiek. En terwijl er nog volop wordt nagekaart over de coronacrisis, beheerst de stikstofcrisis het nieuws van de dag. Een crisis die vervolgens een bouwcrisis oplevert.