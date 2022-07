Bedrijven die schade ondervinden van extreem weer, zoals overstromingen, droogte of aardverschuivingen, hebben vaker schulden. Ook lopen ze vaker het risico dat ze geen lening van een bank kunnen krijgen om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Het midden- en kleinbedrijf (mkb) heeft hier meer last van dan grotere bedrijven, concludeert de Europese Investeringsbank (EIB) in een analyse.