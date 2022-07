ECB gaat waarschijnlijk voor het eerst sinds 2011 rente verhogen

De Europese Centrale Bank (ECB) gaat donderdag naar verwachting voor het eerst sinds 2011 de rentetarieven verhogen. Daarmee willen de beleidsmakers in Frankfurt de hoge inflatie in de eurozone te lijf gaan. De vraag is nog wel met hoeveel de rente precies wordt opgeschroefd en wat de verwachtingen zijn voor verdere rentestappen later dit jaar. Intussen staat de ECB ook onder grote druk om te voorkomen dat de eurozone in een nieuwe schuldencrisis verzeild raakt.