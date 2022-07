Het Duitse staatsspoorbedrijf Deutsche Bahn gaat graan uit Oekraïne vervoeren naar Duitse havens om dit dan te kunnen verschepen naar elders in de wereld. Vanwege blokkades van Oekraïense havens aan de Zwarte Zee door de oorlog met Rusland is die graanexport ernstig verstoord. Heel veel graan is nu opgeslagen in silo’s in zeehavens.