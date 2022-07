In Spanje zijn drie mensen, onder wie een Franse toerist, omgekomen nadat ze waren gespietst door stieren tijdens evenementen in de regio Valencia. Twee slachtoffers, 50 en 56 jaar oud, stierven nadat ze door stieren waren aangevallen in een buitenwijk van de stad Valencia. Daar rennen elk jaar stieren als onderdeel van een populair feest.