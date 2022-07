Het Rode Kruis heeft woensdag tijdens de eerste marsdag van de 104e Vierdaagse al bijna tweehonderd blaarbehandelingen uitgevoerd. Dat zijn er minder dan op de woensdag tijdens de vorige Vierdaagse in 2019, maar dat is volgens de hulporganisatie logisch, omdat de woensdag ditmaal de eerste wandeldag is. Verder zijn onderweg vooral insectenbeten, schaafwondjes en lichte hitteklachten gezien, aldus een woordvoerster.