Het gerechtshof in Amsterdam heeft de 52-jarige Ad K. woensdag in hoger beroep veroordeeld tot zestien jaar gevangenisstraf voor de doodslag van Patrick van Dillenburg en het wegmaken van diens lichaam, nu ruim twintig jaar geleden. Tegen de man uit Veldhoven was door het Openbaar Ministerie vorige maand wegens moord achttien jaar gevangenisstraf geëist.