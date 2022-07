Een getuige die anoniem wil blijven en belastende verklaringen heeft afgelegd tegen twee mannen die worden verdacht van de moord op Siegmar Flaneur in 2015, moet in de openbaarheid van de rechtszaal worden gehoord en niet achter gesloten deuren door de onderzoeksrechter. Dit stelde de verdediging van verdachte Emylio G. woensdag tijdens een voorbereidende zitting in de zaak bij de rechtbank in Amsterdam.