Hitte leidde tot enkele extra patiënten op spoedeisende hulp

In ziekenhuizen heeft de hitte van de afgelopen dagen tot enkele extra spoedgevallen geleid, maar veel waren dat er niet. Zo kwamen bij ziekenhuis VieCuri in Venlo dinsdag twee patiënten binnen die oververhit of onwel waren geraakt. Het OLVG in Amsterdam hielp enkele patiënten binnen die waren gevallen met scooters. Dat kwam op zich niet door het warme weer, maar ze liepen wel fikse schaaf- en brandwonden op doordat ze luchtige kleding zoals teenslippers of korte broeken droegen.