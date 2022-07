Staatssecretaris Eric van der Burg mag Eritreeërs die in Nederland asiel aanvragen niet zomaar terugsturen als hij weet dat ze daar mogelijk in militaire dienst moeten. De omstandigheden voor dienstplichtigen zijn in dat land zo slecht dat ze mogelijk in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld.