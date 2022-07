Volledig elektrische auto’s waren in Europa in het tweede kwartaal opnieuw populairder dan plug-inhybrides, net als in de eerste drie maanden van het jaar. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA zijn de puur elektrische wagens de laatste tijd duidelijk aan een opmars bezig. Benzine- en dieselmodellen worden juist minder gewild al zijn zij samen nog wel goed voor de meeste verkochte auto’s.