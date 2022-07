De aandelenbeurzen in Azië hebben woensdag de weg omhoog gevonden. Net als in New York waren techbedrijven weer in trek, mede door de hoop dat de inflatie over zijn piek heen is. Daarnaast wonnen techbedrijven op de beurs in Hongkong fors terrein na een mediabericht over een onderzoek naar Didi Global, een Chinees concern achter taxi-apps.