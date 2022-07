Een woning aan de Hellevoetstraat in de Rotterdamse wijk Charlois is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 03.40 uur meerdere malen beschoten, meldt een politiewoordvoerster. Ook is er een mogelijk explosief ontdekt aan het pand. De politie onderzoekt of er daadwerkelijk sprake is van een explosief. Er zijn geen gewonden gevallen. Eerder in de nacht was er een schietincident op de Vuurplaat in de wijk Feijenoord.