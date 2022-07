De 104e Vierdaagse van Nijmegen is begonnen. Een dag later dan gewoonlijk, aangezien de eerste wandeldag werd afgelast vanwege de extreem hoge temperatuur op dinsdag. Ook de wandeltocht op woensdag wordt volgens het weeradviesteam van de Vierdaagse „een uitdaging”, want het kwik loopt op naar rond de 30 graden Celsius met een hoge luchtvochtigheid.