Tijdens het onderzoek naar een schietincident op de Vuurplaat in de Rotterdamse wijk Feijenoord heeft de politie in de nacht van dinsdag op woensdag een waarschuwingsschot gelost op de Ellewoutsdijkstraat. Dat gebeurde tijdens een achtervolging van een auto die stoptekens van de politie negeerde, aldus een politiewoordvoerster. De auto wist te ontkomen. Er is niemand aangehouden.