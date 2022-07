De Reddingsbrigade Nederland was druk dinsdag. Op stranden en bij recreatieplassen in het hele land waren veel mensen aanwezig vanwege de hitte. Het leidde tot „heel veel kleine incidenten”, maar ook tot grotere voorvallen, zoals mensen die uit het water gered moesten worden of onwel werden. Dit meldt een woordvoerder van de reddingsbrigade dinsdagavond.