De provincie Limburg is teleurgesteld over een toezegging van minister Christianne van der Wal voor de financiering van versnellingsprojecten in het stikstofdossier. Limburg heeft bij het reduceren van stikstof landelijk gezien de grootste opgave (52 procent reductie), maar krijgt van de beschikbaar gestelde 504 miljoen euro maar 36 miljoen.