Rijkswaterstaat, de waterschappen en de drinkwaterbedrijven maken zich grote zorgen over de steeds verder dalende waterstand in de rivieren en de aanhoudende droogte. Dat meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) dinsdag. Vanwege de toenemende risico’s op watertekorten komt de LCW woensdag weer bijeen. Meer maatregelen om voldoende zoetwater te behouden zijn in de komende dagen niet uit te sluiten.