IBM werd dinsdag ruim 6 procent lager gezet op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse techconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet dankzij de aanhoudende sterke vraag naar clouddiensten en mainframe-computers. Wel zit de dure dollar IBM dwars. Contracten die in bijvoorbeeld euro’s werden afgesloten leverden veel minder dollars op.