Ook de tweede verdachte die is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietpartij afgelopen weekend in een discotheek in het Spaanse Marbella is een Nederlander. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde dinsdag berichtgeving van Spaanse media dat het om een 32-jarige man gaat. Eerder meldde het ministerie al dat een 26-jarige Nederlander is aangehouden als verdachte.