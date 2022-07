Nederland geldt als een fietsland bij uitstek, maar liep oorspronkelijk met de invoering van het rijwiel achterop bij Groot-Brittannië, België en Duitsland. In museum Huis Doorn wordt vrijdagmiddag een expositie geopend over de opmars van de fiets, die in ons land aan het begin van de 20e eeuw begon. Aanleiding voor de tentoonstelling is de komst van de Spaanse wielerronde La Vuelta in augustus naar Nederland.