Uber hoeft in afwachting van de uitspraak in een hoger beroep de cao voor taxivervoer nog niet na te leven. Dat heeft het gerechtshof van Amsterdam bepaald. Een rechtbank dwong Uber in september na een klacht van vakbond FNV om chauffeurs die via het platform werken als werknemers te behandelen en volgens de cao te betalen. Het techconcern ging in beroep tegen die uitspraak.