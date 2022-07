Op de Nederlandse snelwegen was het dinsdag in de ochtendspits minder druk dan normaal. Er stonden nauwelijks files en ook de medewerkers van de Wegenwacht hadden het rustig, meldt de ANWB. Of mensen thuisblijven vanwege de hitte is volgens de verkeersinformatiedienst niet te zeggen, omdat het vanwege de vakantie de regio’s Noord en Midden al rustiger op de weg is dan normaal.