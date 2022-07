Glastuinbouw gebruikt vrijwel volledig biologische bestrijding

Van de totale teeltoppervlakte van negen gewassen werd in 2020 op 95 procent biologische bestrijding toegepast. Dat is een toename ten opzichte van 2016 toen het volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nog om 92 procent van de teeltoppervlakte, of areaal, ging. Biologische bestrijding houdt in dat plaaginsecten met andere insecten zoals sluipwespen of roofmijten worden bestreden en niet met chemische bestrijdingsmiddelen.