De Oekraïense president Volodimir Zelenski grijpt verder in bij de Oekraïense geheime dienst SBU. Nadat hij al de baas op non-actief had gesteld, kondigde hij het ontslag van bijna dertig medewerkers aan. In zijn dagelijkse videoboodschap rond de Russische invasie sprak de president over „onbevredigende” resultaten. Hij kondigde aan alle werkzaamheden van de SBU op de schop te nemen.