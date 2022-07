Techconcern Apple heeft de aandelenbeurzen in New York maandag in de min getrokken. Een positieve start van de handelsdag kon niet doorgezet worden omdat een bericht over de iPhonemaker het vertrouwen van beleggers wegnam. Volgens persbureau Bloomberg gaat Apple volgend jaar minder mensen aannemen omdat het bedrijf zich wil voorbereiden op een economische neergang. Apple verloor ruim 2 procent.