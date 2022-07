Goldman Sachs stijgt op Wall Street na meevallende resultaten

Goldman Sachs behoorde maandag met een plus van 4,2 procent tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De grote Amerikaanse zakenbank boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht dankzij hogere opbrengsten uit de obligatiehandel. Bank of America moest daarentegen afgelopen kwartaal meer geld opzijzetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. De bank zag de rente-inkomsten echter stijgen dankzij de hogere rentetarieven. Het aandeel steeg 3 procent.