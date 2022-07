Reddingsbrigade: houd afgangen naar strand vrij

De hulpverlening op het strand en op zee komt in gevaar door bromfietsers, scooteraars en fietsers die hun voertuig op de strandafgangen parkeren. Veel strandovergangen zijn helemaal volgebouwd, terwijl aangegeven staat dat dat niet mag. Als de reddingsbrigade moet uitrukken met een reddingsboot of een ander voertuig is zo’n strandafgang niet te gebruiken. Foutparkeerders brengen anderen en zichzelf daardoor in gevaar, zegt Reddingsbrigade Nederland.