Drietal krijgt celstraffen tot 26 jaar voor moord Ayla Mintjes

Drie mannen hebben maandag van de rechtbank in Amsterdam celstraffen van 20, 22 en 26 jaar opgelegd gekregen voor het doodschieten van de 27-jarige Ayla Mintjes in de Maassluisstraat in Amsterdam Nieuw-West, vorig jaar mei. Ze werd beschoten toen ze met haar vriend Anis B., het vermoedelijke doelwit van de moordaanslag, in een auto zat. Volgens de rechters is op „kille en gecalculeerde wijze” een einde aan haar leven gemaakt.