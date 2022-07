Niet alleen grote delen van Europa kampen met extreme hitte, ook op veel plaatsen in China is het zeer warm. En de komende weken worden daar opnieuw hittegolven verwacht. In het zuiden van het land zal het kwik vanaf 20 juli oplopen tot rond de 40 graden. De hitte zal, afgezien van een paar korte onderbrekingen, naar verwachting aanhouden tot eind augustus, maakte het Chinese meteorologisch instituut maandag bekend .