Het stikstofdebat en het bijbehorende boerenprotest leggen een steeds dieper wordende kloof bloot in de samenleving. Die discussie is van meet af aan ‘vervuild’ doordat een groeiend deel van de samenleving problemen heeft met intensieve veeteelt. Het gaat dus niet alleen over ammoniak en stikstof, maar op de achtergrond ook over dierenwelzijn.