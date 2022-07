Hotel- en restaurantketen Van der Valk wil geen partij kiezen in de discussie over de acties van boeren tegen het stikstofbeleid van de regering. De beeltenis die vrijdag korte tijd aan de gevel van het Van der Valk-hotel bij Schiphol te zien was, is een „ongelukkige actie” geweest. „Het had eigenlijk niet moeten gebeuren”, aldus een zegsman van de keten.