De Verenigde Staten gaan het Midden-Oosten en Noord-Afrika steunen met 1 miljard dollar (ruim 991 miljoen euro) aan voedselhulp in reactie op de toenemende voedselonzekerheid door de oorlog in Oekraïne. Een Amerikaanse functionaris zegt dat president Joe Biden het besluit zaterdag zal aankondigen in Saudi-Arabië.