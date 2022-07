De problemen in de vastgoedsector blijven een rem zetten op de economie van China. De productie in de sector kromp in het tweede kwartaal van dit jaar met 7 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, aldus het Chinese bureau voor de statistiek. Het was het vierde kwartaal op rij dat de vastgoedsector de productie zag krimpen. Ook voor de rest van het jaar zijn de vooruitzichten niet goed.