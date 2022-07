De luchtvaartshow die komende week in het Britse Farnborough gehouden wordt, is vooral voor het Amerikaanse Boeing van belang, in de strijd met Airbus. Gelet op het aantal orders lopen de Amerikanen namelijk ver achter op hun Europese concurrent. De twee vliegtuigbouwers vormen een soort duopolie als het gaat om vliegtuigleveringen wereldwijd.