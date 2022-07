De Mexicaanse drugsbaas Rafael Caro Quintero is aangehouden in de noordelijke staat Sinaloa, meldt de marine van het land in een verklaring. Caro Quintero wordt ervan verdacht achter de moord op een medewerker van de Amerikaanse antidrugseenheid DEA te zitten. Hij werd na een jarenlange celstraf vrijgelaten in 2013 en dook kort daarna onder.