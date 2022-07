Techsector en luchtvaart met stevige koerswinsten het weekend in

De Europese beurzen zijn vrijdag met stevige winsten het weekend in gegaan. Beleggers schoven de zorgen over de renteverhogingen door de centrale banken even aan de kant. Vooral de technologie- en chipbedrijven lieten daardoor stevige koerswinsten zien. Zo hoorden chipfondsen en betalingenbedrijf Adyen bij de grote winnaars op het Damrak. Verder werd Air France-KLM flink hoger gezet, na een hoopgevend voorlopig kwartaalbericht van branchegenoot Lufthansa.