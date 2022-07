Het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA gaat de gezamenlijke vluchten met de Russen naar het internationale ruimtestation ISS hervatten, een opvallende ontwikkeling in een periode van grote spanningen tussen Washington en Moskou door de Russische oorlog in Oekraïne. De NASA laat weten, dat zo de continuïteit van de activiteiten in het station moet worden gewaarborgd.