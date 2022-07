Brabant wil snel duidelijkheid en geld van Den Haag over stikstof

Brabant wil zo snel mogelijk geld en duidelijkheid van Den Haag over de aanpak van de stikstofproblematiek. In een brief aan de ministers Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) schrijven Gedeputeerde Staten (GS) dat er snel duidelijkheid moet komen op een toekomstperspectief voor de boeren. De brief is mede ondertekend door de Brabantse gemeenten en de drie waterschappen.