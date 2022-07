Zeker 24.000 vluchtelingen uit Oekraïne hebben voor zover bekend werk gevonden in Nederland. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV op basis van meldingen door werkgevers. De Oekraïners vonden vooral een baan in de horeca en via uitzendbureaus. In en om Amsterdam en in de regio Den Haag zijn de meeste vluchtelingen aan de slag gegaan.