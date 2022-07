Zeker 10.000 mensen hebben de afgelopen maanden meegeholpen met een vissentelling bij een sluis in de Utrechtse grachten. Ze maakten een melding via de site visdeurbel.nl. Mensen die op de livestream een vis in beeld zagen, konden op de virtuele deurbel drukken en melding maken welke soort vis ze langs zagen zwemmen.