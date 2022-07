De Europese Commissie werkt aan een voorstel om de Russische goudimport in de EU te verbieden als onderdeel van de strafmaatregelen vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Ook zoekt de commissie naar manieren om personen aan te pakken die eerdere sancties proberen te omzeilen. Dat zei Eurocommissaris Maroš Šefčovič in Praag, waar hij vergadert met de EU-ministers van Europese Zaken.