Van de dertien rooms-katholieke kerken in de Liemers, ten oosten van Arnhem, blijft er maar één open: de Andreaskerk in Zevenaar. De streekparochie Sint Willibrordus sluit binnen enkele jaren de Martinuskerk in Doesburg, de Remigiuskerk in Duiven en de Maria Onbevlekt Ontvangenkerk in Lobith.