Het aantal inbraken ligt in de eerste helft van dit jaar 20 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt Interpolis vrijdag op basis van zijn InbraakBarometer. Het aantal inbraken ligt nu op ongeveer vierhonderd per week. De stijging komt volgens de verzekeraar waarschijnlijk vooral omdat er minder coronamaatregelen zijn en we dus weer vaker van huis gaan.