Door een steekpartij in een woning aan de Seringenstraat in Dordrecht zijn in de nacht van donderdag op vrijdag vijf gewonden gevallen. Drie van hen zijn kinderen, laat de politie weten. Ze zijn allemaal onder de tien jaar. De andere gewonden zijn een man en een vrouw. De vrouw is aangehouden als verdachte. Allen zijn naar het ziekenhuis vervoerd.