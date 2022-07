De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken wat er bij de gevangenis in Nieuwersluis bekend was over het seksueel misbruiken van vrouwelijke gevangenen. Een 47-jarige gevangenismedewerker uit Amsterdam wordt verdacht van het misbruiken van drie vrouwen tussen 2010 en 2016. De inspectie wil weten of er iets bekend was en wat er met (mogelijke) signalen over misbruik is gedaan.