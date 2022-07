Een 52-jarige ambtenaar van de Belastingdienst is deze week opgepakt op verdenking van ambtelijke corruptie, computervredebreuk, valsheid in geschrift, schending van zijn geheimhoudingsplicht en witwassen. De man zou tegen betaling informatie uit systemen van de Belastingdienst kunnen opvragen en leveren. Of dat ook daadwerkelijk is gebeurd, en zo ja aan wie, kan het Openbaar Ministerie donderdag niet aangeven.