Een honderdtal trekkers heeft zich donderdagmiddag verzameld bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. De boeren melden zich in Ter Apel omdat ze zich „niet meer welkom voelen”, aldus een woordvoerder. Bij deze groep zijn ook tientallen boeren uit Duitsland aanwezig, die hun Nederlandse collega’s willen steunen in hun verzet.